مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد جمعية الوداد للأيتام

نايف السالم(صدى):

تفقد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد حسن القحطاني، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لجمعيّة الوداد للأيتام بالعاصمة المقدسة .

واطلع خلال الزيارة على سير العمل، وشاهد ما يقدم من خدمات بالجمعية، مبديًا إعجابه بجهود العاملين وما يقدم من خدمات لهذه الفئة الغالية من المجتمع، في حين تابع تسليم طفلتين لأسرتين حاضنتين، مقدماً شكره للعاملين بالجمعية على جهودهم وإخلاصهم في العمل، طالبًا منهم بذل المزيد من العطاء .