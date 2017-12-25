بالفيديو.. حفل زواج لمسلم أوغندي من 3 نساء من بينهن شقيقتان
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، منذ أيام حفل زفاف لخمسيني أوغندي تزوج 3 نساء دفعة واحدة، من بينهن شقيقتان، كما قالت وكالات أنباء وصحف عالمية.
وتراوحت أعمار زوجات بائع الأغذية الأوغندي محمد سيماندا بين العشرينات وأواخر الأربعينيات، فأكبرهن 48 عاما تُدعى سلمت نالوجي، بينما جمع بين الشقيقتين الصغرى ماستولا نامونجي 24 عاما والوسطى جامو ناكيزا، 27 عامًا.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 1 ساعة
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأه واختها
samisalim[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 59 دقيقة
.. لا يجوز الجمع بين أختين حسب مذهب السنة … ربما آخرون يجيزون ذلك ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40595 ] نشر منذ 55 دقيقة
هذا اسلام بوذي ,,
,, ماهو مسلم حق الإسلام المحمدي ( على نبينا الكريم وآله وصحبه افضل الصلاة وانتم التسليم ) ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 50 دقيقة
اللهم اهدي دونقا بونقا الى جادة الصواب…
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22570 ] نشر منذ 36 دقيقة
مسلم ويجمع بين اختين
algernaas4[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 21 دقيقة
نهى النبي محمد صل الله عليه وسلم والدين الإسلامي عن الجمع بين الإختين