بالفيديو.. حفل زواج لمسلم أوغندي من 3 نساء من بينهن شقيقتان

كامبالا(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، منذ أيام حفل زفاف لخمسيني أوغندي تزوج 3 نساء دفعة واحدة، من بينهن شقيقتان، كما قالت وكالات أنباء وصحف عالمية.

وتراوحت أعمار زوجات بائع الأغذية الأوغندي محمد سيماندا بين العشرينات وأواخر الأربعينيات، فأكبرهن 48 عاما تُدعى سلمت نالوجي، بينما جمع بين الشقيقتين الصغرى ماستولا نامونجي 24 عاما والوسطى جامو ناكيزا، 27 عامًا.