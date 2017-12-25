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المحكمة الإيرانية تعدم أكاديمي بتهمة العمل لصالح إسرائيل

المحكمة الإيرانية تعدم أكاديمي بتهمة العمل لصالح إسرائيل
طهران(صدى):

أيدت المحكمة الإيرانية العليا اليوم الإثنين ، إعدام أكاديمي إيراني يدعى أحمد رضا جلالي كان مقيمًا بالسويد ويعمل بها ، حيث اتهمته المحكمة بالتجسس لصالح إسرائيل .

وأشارت السلطات الإيرانية إلى أن ” جلالي ” كان يعمل طبيبًا ومحاضرًا بمعهد كارولينسكا ، إلا أنه اتضح تقديمه معلومات إلى إسرائيل للمساعدة في اغتيال علماء بارزين في المجال النووي .

وعلى نحو آخر ، نفت زوجة المتهم ما تردد من وسائل إعلام إيرانية حول اعترافات الأكاديمي ، حيث أكدت أن المحققين أجبروه على قراءة الاعتراف .

فيما قالت منظمة العفو الدولية أن ” جلالي ” أنكر كل ما توجه له من اتهامات ، موضحًا خلال رسالة كتبها في السجن أغسطس الماضي أنه اعتقل بسبب رفضه التجسس لصالح إيران .

 


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