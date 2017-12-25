المحكمة الإيرانية تعدم أكاديمي بتهمة العمل لصالح إسرائيل
أيدت المحكمة الإيرانية العليا اليوم الإثنين ، إعدام أكاديمي إيراني يدعى أحمد رضا جلالي كان مقيمًا بالسويد ويعمل بها ، حيث اتهمته المحكمة بالتجسس لصالح إسرائيل .
وأشارت السلطات الإيرانية إلى أن ” جلالي ” كان يعمل طبيبًا ومحاضرًا بمعهد كارولينسكا ، إلا أنه اتضح تقديمه معلومات إلى إسرائيل للمساعدة في اغتيال علماء بارزين في المجال النووي .
وعلى نحو آخر ، نفت زوجة المتهم ما تردد من وسائل إعلام إيرانية حول اعترافات الأكاديمي ، حيث أكدت أن المحققين أجبروه على قراءة الاعتراف .
فيما قالت منظمة العفو الدولية أن ” جلالي ” أنكر كل ما توجه له من اتهامات ، موضحًا خلال رسالة كتبها في السجن أغسطس الماضي أنه اعتقل بسبب رفضه التجسس لصالح إيران .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 19 دقيقة
جزاء الخيانه