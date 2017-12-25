” النقل ” تفتتح طريق الخرمة رنية بيشة المزدوج

عادل الحربي(صدى):

افتتحت وزارة النقل، اليوم الإثنين، مشروع طريق الخرمة – رنية – بيشة لسالكيه، وذلك بعد إنجاز نحو 72% منه، للتسهيل على أهالي والمناطق المجاورة.

شهد الافتتاح مدير طرق الخرمة المهندس بدر الجعيد، نيابة عن مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن أحمد شلاش، و محافظ محافظة الخرمة مطلق عبدالرحمن السبيعي، ومدير المرور في المحافظة الرائد شافي السبيعي، بالإضافة إلى رئيس مركز أمن الطرق الملازم طارق العتيبي.

وأشار المهندس ” جمعان ” ، إلى أن مجموع ما أنجز من الطريق يشكل 98 كيلومترًا، منها 30 كيلومترًا مزدوجة بعدد حارتين وكتف لكل اتجاه، مؤكدًا حرص الوزارة على إتمام الطريق؛ نظرًا لأهميته في الربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير.