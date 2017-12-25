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عائض القرني يقدم نصائح للنجاح في الحياة

عائض القرني يقدم نصائح للنجاح في الحياة
نايف السالم(صدى):

قدم الداعية الشيخ عائض القرني، بعض النصائح المهمة لمن يريد الفوز والتميز في الحياة.

وقال القرني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أنه لن تنال أوسمة الفوز إلا بجُهد جهيد، ولن تدخل بلاط الإبداع، والتفرّد، والتميّز، إلّا بشق الأنفس.

ودلل القرني على قوله ببيت المثل القائل:وما نـيل المـطالب بالتمنـي * ولـكن تـؤخـذ الدنيا غلابا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 1 ساعة

تبرء من جماعة الإخوان وإخلع تنجو / خوارج منهجهم تكفيري منهج حسن البنا وسيد قطب التكفيري وعلنا إعلن على الملأ تبرءك منهم أشك تضعف وزمان كان تشتر ثبمن النصيحه

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