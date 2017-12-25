عائض القرني يقدم نصائح للنجاح في الحياة
قدم الداعية الشيخ عائض القرني، بعض النصائح المهمة لمن يريد الفوز والتميز في الحياة.
وقال القرني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أنه لن تنال أوسمة الفوز إلا بجُهد جهيد، ولن تدخل بلاط الإبداع، والتفرّد، والتميّز، إلّا بشق الأنفس.
ودلل القرني على قوله ببيت المثل القائل:وما نـيل المـطالب بالتمنـي * ولـكن تـؤخـذ الدنيا غلابا.
jamalco[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 1 ساعة
تبرء من جماعة الإخوان وإخلع تنجو / خوارج منهجهم تكفيري منهج حسن البنا وسيد قطب التكفيري وعلنا إعلن على الملأ تبرءك منهم أشك تضعف وزمان كان تشتر ثبمن النصيحه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22570 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقت يا شيخ
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 55 دقيقة
جزاه الله خيرا