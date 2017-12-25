عائض القرني يقدم نصائح للنجاح في الحياة

نايف السالم(صدى):

قدم الداعية الشيخ عائض القرني، بعض النصائح المهمة لمن يريد الفوز والتميز في الحياة.

وقال القرني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أنه لن تنال أوسمة الفوز إلا بجُهد جهيد، ولن تدخل بلاط الإبداع، والتفرّد، والتميّز، إلّا بشق الأنفس.

ودلل القرني على قوله ببيت المثل القائل:وما نـيل المـطالب بالتمنـي * ولـكن تـؤخـذ الدنيا غلابا.