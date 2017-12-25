استشهاد طفل و إصابة مدنيين في قصف حوثي بقرى يمنية

فهمي محمد(صدى):

واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية هجماتها على قرى الحيمة وشقب ودار الجلال والاكمة السفلى باليمن ، اليوم الإثنين ، حيث تابعت عمليات القصف والحصار مما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة مدنيين .

ووفقًا لمصادر يمنية ، فقد بدأت عشرات الأسر في النزوح من منازلها إلى العراء دون وجود مأوى لها بعد القصف الحوثي الذي طال منازل المدنيين ، حيث لجأ الحوثيون إلى هذه الطريقة بعدما فشلت في الاقتحام لليوم السادس على التوالي بسبب مقاومة رجال القبائل في المديرية .