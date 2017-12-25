  • الإثنين 25

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” السحيمي ” : حلول مشاكل سوق العمل صارت ارتجالية

” السحيمي ” : حلول مشاكل سوق العمل صارت ارتجالية

” السحيمي ” : حلول مشاكل سوق العمل صارت ارتجالية
حمود العنزي(صدى):

قال الكاتب محمد السحيمي، إن مشاكل سوق العمل لن تُحل بين ليلة وضحاها، ولن نجد حلولا ما دمنا نلف وندور ونرفض النظام العالمي.

وأضاف ” السحيمي “، خلال برنامج ” ياهلا ” المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن حلول مشاكل سوق العمل صارت ارتجالية، متابعًا ” مع احترامي لكل الجهود، لازال فكر مكافحة البطالة خطأ، ولابد من أن يؤجر العامل على كفاءته لا على جنسيته كما يحدث ” .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 1 ساعة

الصبر طيب وفيه مضمون / تكسب جميل وتاخذ الحق وافي // ومنور يحمو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *