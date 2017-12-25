بعد إساءته للمملكة.. الجنايات: حبس عبد الله صالح 5 سنوات
قررت محكمة الجنايات، اليوم الإثنين، حبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة ” الإساءة للمملكة ” .
وقال الصالح تعليقًا على الحكم الصادر بحقه : لم أعود للكويت لتنفيذ الحكم.
ويذكر أن الصالح يواجه تهمة الإساءة للإمارات في قضية أخرى، والتي من المتوقع أن يُحكم فيها في الأيام المقبلة.
jamalco[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 2 ساعتين
وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40595 ] نشر منذ 1 ساعة
احشروا هاالحشره وادبوا فيه اللي باالاصلاب ,,
د ماجد[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة
هالشيميل من مرتزقة قطرائيل معروف من هو