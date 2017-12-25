بعد إساءته للمملكة.. الجنايات: حبس عبد الله صالح 5 سنوات

نايف السالم(صدى):

قررت محكمة الجنايات، اليوم الإثنين، حبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة ” الإساءة للمملكة ” .

وقال الصالح تعليقًا على الحكم الصادر بحقه : لم أعود للكويت لتنفيذ الحكم.

ويذكر أن الصالح يواجه تهمة الإساءة للإمارات في قضية أخرى، والتي من المتوقع أن يُحكم فيها في الأيام المقبلة.