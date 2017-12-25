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بعد إساءته للمملكة.. الجنايات: حبس عبد الله صالح 5 سنوات

بعد إساءته للمملكة.. الجنايات: حبس عبد الله صالح 5 سنوات
نايف السالم(صدى):

قررت محكمة الجنايات، اليوم الإثنين، حبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة ” الإساءة للمملكة ” .

وقال الصالح تعليقًا على الحكم الصادر بحقه : لم أعود للكويت لتنفيذ الحكم.

ويذكر أن الصالح يواجه تهمة الإساءة للإمارات في قضية أخرى، والتي من المتوقع أن يُحكم فيها في الأيام المقبلة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 2 ساعتين

وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني

[ عدد التعليقات: 40595 ] نشر منذ 1 ساعة

احشروا هاالحشره وادبوا فيه اللي باالاصلاب ,,

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة

هالشيميل من مرتزقة قطرائيل معروف من هو

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