مسئول يمني يكشف مفاجآت جديدة في ملابسات مقتل علي عبد الله صالح

فهمي محمد(صدى):

أفاد عضو مجلس الشورى اليمني، اللواء عبدالواحد هزام الدعام، أن الرءيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قتل داخل منزله وليس في سيارة أثناء محاولته الهروب كما قيل.

وأضاف ” الدعام ” ، في تصريحات صحفيه له اليوم الإثنين، أن الحوثيين دخلوا منزل صالح من الأبواب بداعي التفاوض، إلا أنهم غدروا به في نهاية المطاف.

وتابع: ” قطر تعاونت ودعمت وقدمت المال للحوثيين لتنفيذ تلك الجريمة، ومعالم وجهه وعدم تناثر الدماء على جثمانه وقت تصويره يكشف أنه قتل داخل منزله ” .

وأردف عضو مجلس الشورى اليمني، ” قبيل مقتله رفض صالح عرضًا قطريًّا للتصالح مع الحوثيين؛ حيث قامت الدوحة بعرض وساطة رفضها صالح بعد أن اكتشف حقيقة الحوثيين، ونتيجة ذلك تحالفوا لقتله، وأنا نصحته ألا يعطي أمانًا للحوثيين؛ فهم خونة، وإيران سبق أن قتلت صدام حسين ومعمرًا القذافي، وأخيرًا عبدالله صالح بالتعاون مع قطر ” .