أطباء مختصون: تضاعف معدل الإصابة بأمراض السرطان بالشرق الأوسط

سالم المطيري(صدى):

أعلن أطباء مختصون في مجال الأورام، عن تضاعف معدل الإصابة بأمراض السرطان في الشرق الأوسط على مدى العشرين عاماً المقبلة نتيجة ارتفاع المؤثرات السلبية على حياة الفرد والمجتمع.

وطالب الأطباء، بتكثيف الحملات التوعوية للكشف المبكر عن هذه الأمراض بهدف علاجها بمراحل مبكرة وتجنب اكتشافها بمراحل متأخرة تتسبب في صعوبة الشفاء وتكلف الدول مليارات الريالات لمتابعة الحالات المرضية وعلاجها .

جاء ذلك ضمن اللقاء النوعي الذي جمع نخبة من الأطباء الاستشاريين والمختصين من المملكة ودول عربية وعالمية مع العديد من المرضى والمتعافين من الأورام تحت عنوان ” محاربو السرطان.. الإنجازات والتحديات ” ، خلال انعقاد المؤتمر العالمي السنوي لأمراض السرطان الذي نظمته جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية ومركز جونز هوبكنز أرامكو السعودية وافتتحه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية واستمر لمدة يومين بفندق الكمبنسكي بالخبر .