الداخلية : نظام ” ساهر ” ساهم في تعديل سلوك المتهورين
أكد وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، على أن نظام الضبط المروري ” ساهر ” ، ساهم في تعديل سلوك قائدي الطرق السريعة، مشيرة إلى خطتها لتوسع المروري في عدة محافظات.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن التوسع المروري سيخفف من الاختناقات المرورية بشوارع المدن.
M-512[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 1 ساعة
هو نعمة وفي نفس الوقت نقمة :-
1.نعمة انه يقلل السرعات في الطرق السريعة والتهور الزائد ومفيد للمدن ألتي تكثر فيها الزحمات المركبات وغيرها .
2.نقمة انه يأخذ مخالفات خيالية في الأسعار وغير مدروسة وهمجية لناس ذوي الدخل المحدود او المنخفضة .
اتمنى ان النظام يخفف على الناس فيه ناس ماهم قادرين يأكلون مابالك يسدد مخالفة!؟.