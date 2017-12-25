الداخلية : نظام ” ساهر ” ساهم في تعديل سلوك المتهورين

علي القحطاني(صدى):

أكد وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، على أن نظام الضبط المروري ” ساهر ” ، ساهم في تعديل سلوك قائدي الطرق السريعة، مشيرة إلى خطتها لتوسع المروري في عدة محافظات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن التوسع المروري سيخفف من الاختناقات المرورية بشوارع المدن.