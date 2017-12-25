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الداخلية : نظام ” ساهر ” ساهم في تعديل سلوك المتهورين

الداخلية : نظام ” ساهر ” ساهم في تعديل سلوك المتهورين
علي القحطاني(صدى):

أكد وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، على أن نظام الضبط المروري ” ساهر ” ، ساهم في تعديل سلوك قائدي الطرق السريعة، مشيرة إلى خطتها لتوسع المروري في عدة محافظات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن التوسع المروري سيخفف من الاختناقات المرورية بشوارع المدن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 1 ساعة

هو نعمة وفي نفس الوقت نقمة :-
1.نعمة انه يقلل السرعات في الطرق السريعة والتهور الزائد ومفيد للمدن ألتي تكثر فيها الزحمات المركبات وغيرها .
2.نقمة انه يأخذ مخالفات خيالية في الأسعار وغير مدروسة وهمجية لناس ذوي الدخل المحدود او المنخفضة .
اتمنى ان النظام يخفف على الناس فيه ناس ماهم قادرين يأكلون مابالك يسدد مخالفة!؟.

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