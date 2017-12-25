” الصندوق العقاري ” : تقديم التمويل المدعوم بشكل فوري
أعلن مدير صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي، أنه سيتم تقديم التمويل المدعوم بشكل فوري لجميع أصحاب الملفات المرهونة من مستفيدي لجنة الدراسات ” اللجنة ” ، الذين سبق أن تمت الموافقة على طلبات إقراضهم قبل صدور قرار إيقاف الإقراض المباشر، على أن يتكفل الصندوق بنسبة 100 ٪ من الأرباح عبر الجهات التمويلية الشريكة.
وقال الصندوق في بيان له: تنفيذاً لرؤية صندوق التنمية العقارية، كون مصلحة المواطن الركيزة الأولى والأساسية منذ إنشائه، أكد المشرف العام خالد بن محمد العمودي، البدء فورياً بتقديم برنامج تمويل مدعوم بنسبة 100% ” لمستفيدي اللجنة ” ، وهم الذين تمت الموافقة على طلبات إقراضهم من لجنة الدراسات والبالغ عددهم 2470 مستفيدًا.
وتضم شريحة ” مستفيدي اللجنة ” عدداً من مستفيدي “الضمان الاجتماعي، والأيتام، وذوي الدخل المحدود، وراهني العقار لصندوق التنمية العقارية ” .
jamalco[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 2 ساعتين
منذو 11 عام قطعة أرضي بالطائف قدمتها للصندوق العقاري طلب قرض لبنا الأرض لاجاني قرض ولا بنيت الأرض كم من زمن عليه أنتظر ومع التحيه / جميل قرشي – الطائف
jamalco[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 2 ساعتين
وماذا عن أل 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 6 سنوات ولحقها 20 مليار يجنى أرباحها / ولا مواطن إستلم سكن لآنك _ كم بلغت أرباحها ؟؟