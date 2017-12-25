” الصندوق العقاري ” : تقديم التمويل المدعوم بشكل فوري

علي القحطاني(صدى):

أعلن ‏‫‏مدير صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي، أنه سيتم ‏تقديم التمويل المدعوم بشكل فوري لجميع أصحاب الملفات المرهونة من مستفيدي لجنة الدراسات ” اللجنة ” ، الذين سبق أن تمت الموافقة على طلبات إقراضهم قبل صدور قرار إيقاف الإقراض المباشر، على أن يتكفل الصندوق بنسبة 100 ٪ من الأرباح عبر الجهات التمويلية الشريكة.

وقال الصندوق في بيان له: ‏‫تنفيذاً لرؤية صندوق التنمية العقارية، كون مصلحة المواطن الركيزة الأولى والأساسية منذ إنشائه، أكد المشرف العام خالد بن محمد العمودي، البدء فورياً بتقديم برنامج تمويل مدعوم بنسبة 100% ” لمستفيدي اللجنة ” ، وهم الذين تمت الموافقة على طلبات إقراضهم من لجنة الدراسات والبالغ عددهم 2470 مستفيدًا.

وتضم شريحة ” مستفيدي اللجنة ” عدداً من مستفيدي “الضمان الاجتماعي، والأيتام، وذوي الدخل المحدود، وراهني العقار لصندوق التنمية العقارية ” .