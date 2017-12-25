الأهلي يعود لملعب محمد العبدالله الفيصل بعد تجهيزه

نواف السالم(صدى):

عاد لاعبي الأهلي اليوم الإثنين إلى التدريب على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي ، للاستعداد لمواجهة النصر في الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين ، بعدما كانت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم نقلت إلى الملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في أكتوبر الماضي .

ومن جانبه ، أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” عن عودة الفريق لملعبه الرسمي حيث علق قائلًا ” انتهاء الشركة المشغلة للملعب من أعمال الصيانة وتغيير العشب ، وجاهزيته لاستقبال تدريبات الفريق ، وكافة مباريات الفئات السنية التي تقام عليه خلال الفترة المقبلة ” .