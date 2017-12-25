” آل الشيخ ” يشيد بأداء الأخضر و ” النمر “

طلال الغامدي(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الإثنين شكره للاعبي المنتخب الوطني ، وللاعب علي النمر لحصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم مع المنتخب الإماراتي ضمن مباريات بطولة كأس الخليج .

وعلق ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” كفو ياعلي وكفو كل المنتخب ” .

يذكر أن الأخضر قد رفع رصيده إلى 4 نقاط بعد مباراته مع المنتخب الإماراتي اليوم والتي انتهت بالتعادل السلبي بلا أهداف ، وكان المنتخب الوطني قد فاز بالجولة الأولى من خليجي 23 أمام المنتخب الكويتي صاحب الأرض المضيفة بهدفين مقابل هدف واحد .