أكثر 3 مواقف طريفة لرؤساء الدول في 2017

نورة الشهري(صدى):

كان هناك مواقف عديدة في عام 2017 م تعرض لها رؤساء دول العالم ،بعضها مضحك ومحرج جدًا لصاحبها.

ورصدت ” صدى ” أكثر 3 مواقف طريفة تعرض لها رؤساء دول العالم ومنها :

تبول كلب خلال اجتماع الرئيس الفرنسي

تعرّض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وثلاثة من أعضاء حكومته في قصر الإليزيه لموقف محرج ومقزز في نفس الوقت عندما تبول كلب الرئيس على المدفأة خلال اجتماعهم، ما دفعهم للضحك.

النعاس يسيطر على رئيس تركيا في مؤتمر صحفي

سيطر النعاس على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو في العاصمة كييف، بعد أن ظل يتثاءب أكثر من مرة

ترامب ينشغل بمصافحة الحاضرين في مؤتمر صحفي

في حدث مهم للرئيس ترمب أيضا كان سيوقع خلاله على خطط التأمين الصحي في أمريكا، انشغل بمصافحة الحاضرين، ثم همّ بالانصراف دون أن يقوم بالعمل الذي حضر من أجله، وهو التوقيع على الخطة، حتى نبهه أحد مساعديه.