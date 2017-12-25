السعودية للكهرباء: فرض ضريبة 5% على فواتير الاستهلاك الإثنين المقبل

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء وقطاع الاتصالات، عن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 5% على فواتير الاستهلاك، ومقابل الإيصال ورسوم الخدمات المقدمة منها.

ويجدر الإشارة إلى أن من كان يقوم بدفع فاتورة جواله بقيمة 400 ريال سيضاف عليه مبلغ 20 ريالاً تمثل 5% ضريبة القيمة المُضافة.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تخضع لها جميع السلع والخدمات؛ مع إعفاء بعضها، وأبرزها الخدمات الحكومية، فيما سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير لعام 2018 المقبل.