السعودية للكهرباء: فرض ضريبة 5% على فواتير الاستهلاك الإثنين المقبل
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء وقطاع الاتصالات، عن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 5% على فواتير الاستهلاك، ومقابل الإيصال ورسوم الخدمات المقدمة منها.
ويجدر الإشارة إلى أن من كان يقوم بدفع فاتورة جواله بقيمة 400 ريال سيضاف عليه مبلغ 20 ريالاً تمثل 5% ضريبة القيمة المُضافة.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تخضع لها جميع السلع والخدمات؛ مع إعفاء بعضها، وأبرزها الخدمات الحكومية، فيما سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير لعام 2018 المقبل.
زائر[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا يكفي رفع سعر فاتورة الكهرباء 18 هلله للكيلو واط حتي تضاف لها + 5 بالمئه كل شهر علي قيمة الاستهلاك خافو الله .
jamalco[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبق دعمت شركة الكهرباء بالمليارات دون مقابل رد وهي من تكسبت
M-512[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 1 ساعة
فقطط حسبي الله ونعم الوكيل .
د ماجد[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يشوفهم يقول العلاوتين نزلت للناس عشان يرفعون ام الفواتير خاصة الكهرباء بالصيف اقسم بالله اسعار فلكيه جنونيه
الله يرحمك يابو متعب بس تعال شوف حالنا الحين بعد ما رحت
يرثى لها