” الجدعان ” : إصدارات الصكوك حظيت بإقبال كبير من دول العالم

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان على أن الطلب على الصكوك السعودية كبير ، مما جعل الإصدارات تحظى بتغطية واسعة من عدة دول في مختلف مناطق العالم مثل أمريكا الشمالية والجنوبية و أوروبا والشرق الأوسط وآسيا .

وأشار ” الجدعان ” إلى أن أرقام التغطية توضح وجود إقبال كبير على الرغم من أن الإصدار الأول كان مجرد تجربة ، ثم كشفت الوزارة عن الإصدار الثاني من الصكوك والذي وصل الإقبال عليه إلى حوالي 4 أضعاف المطلوب .

يذكر أن وزارة المالية صرحت في بيان لها يوم أمس الأحد ، بأن الإصدار الأخير من الصكوك الحكومية استقطب أكثر من 10.3 مليار ريال ، وهو ما أدى إلى وصول نسبة التغطية لـ 216% .