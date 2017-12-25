برشلونة ستتعاقد مع ” دي ماريا ” الصيف المقبل

نواف السالم(صدى):

أعلنت تقارير صحفية إسبانية، عن تفكير نادي برشلونة في التعاقد مع لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الصيف المقبل.

وقالت التقارير إن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع دي ماريا بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد خروجه من حسابات باريس سان جيرمان، وبعد التعاقد مع مبابي ونيمار في الصيف الماضي ” .

وأضافت أن ميسي يلعب دوراً في إقناع مواطنه دي ماريا بالقدوم لبرشلونة نظراً للعلاقة الجيدة التي تجمع الثنائي.