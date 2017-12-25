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أمر ملكي بترقية 427 عضوًا في النيابة العامة

أمر ملكي بترقية 427 عضوًا في النيابة العامة
نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أمراً ملكياً كريماً بترقية 427 عضوًا في النيابة العامة.

أفادت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بصدور أمر ملكي بترقية ٤٢٧ عضوًا بها.

ولم يذكر أي تفاصيل بشأن الأمر الملكي..


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 2 ساعتين

سلمت سلمان الحزم خادمالحرمين الشريفين حفظكم الله وولي عهدك الأمين محمد العزم حفظكم الله ولفته كريمه للمتقاعدين وأسرهم صبحت عيشتهم ظنا وصبحو تحت قاع خط الفقر يتطلعون يمنحو علاوات وزيادة معاشاتهم سلمتم سيدي وولي عهدك الأمين حفظكم الله

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