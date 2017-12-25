أمر ملكي بترقية 427 عضوًا في النيابة العامة

نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أمراً ملكياً كريماً بترقية 427 عضوًا في النيابة العامة.

أفادت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بصدور أمر ملكي بترقية ٤٢٧ عضوًا بها.

ولم يذكر أي تفاصيل بشأن الأمر الملكي..