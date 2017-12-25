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فهد الأنصاري يعتذر عن مقطع فيديو ” أهازيج “

فهد الأنصاري يعتذر عن مقطع فيديو ” أهازيج “
ماجد محمد(صدى):

قدم لاعب نادي اتحاد جدة، الدولي الكويتي فهد الأنصاري، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اعتذارًا عن ما ورد في فيديو متداول من أهازيج.

وأوضح الأنصاري، ” أن الأمر لم يتجاوز كونه من باب ” الغشمرة ” مع الجهاز الطبي داخل معسكر منتخب الكويت، وفعلهم كفعل عامة الشباب، وأنه لم يتعمد التصوير، والذي تم بدون علمه وأنه تفاجأ من انتشاره ” .

يُذكر أن المقطع تضمن ترديد أهازيج خادشة للحياء وللذوق العام ‏أثناء تواجد الأنصاري في معسكر الأزرق الكويتي، في خليجي 23، برفقة زميله في المنتخب ناصر القحطاني‎.‎

 


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