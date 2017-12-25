” نورة الشعبان ” : جهات تابعة لحكومات تتعمد الإساءة للمملكة

علي القحطاني(صدى):

قالت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، إنها وجدت اسمها مرتبط بمقطع فيديو ومشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند رؤيته اتصدمت منه، وظلت تتابع مصدره الأساسي، وعلى الفور في تواصلت مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها التزمت الصمت حتى ظهرت الحقيقة، وتبين من خلف الفيديو المتداول والمنسوب إليها، مؤكدة أنها جهات تابعة لحكومات تتعمد الإساءة للمملكة .. وتفند موقفها في ” .

وأضافت ” الشعبان ” ، خلال برنامج ” معالي المواطن ” المذاع على فضائية ” أم بي سي ” ، للإعلامي علي العلياني، أنها نحن في عهد سلمان الحزم والعزم وسأقاضي كل من أساء لي ” .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإساءة كانت موجهة بشكل خاص للدولة وللمرأة السعودية، وذلك عقب منحها بعض الصلاحيات والتقدم التي تجعل رأسها مرفوعة دائمًا.

وكان أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة ترقص على أنغام إحدى الأغاني السعودية الوطنية جدلًا واسعًا في المملكة، وسط زعم بعض المعلقين أن السيدة تشبه عضوة مجلس الشورى السعودي نورة الشعبان.