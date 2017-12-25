هيئة الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مع رياح مثيرة للأتربة

حمود العنزي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين ، على انخفاض درجات الحرارة بدءاً من صباح غدًا الثلاثاء على الرياض والمنطقة الشرقية ، مع هبوب رياح شمالية مثيرة للأتربة والغبار ، مما يؤدي إلى صعوبة الرؤية الأفقية .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن موجة الرياح النشطة يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء من المناطق الجنوبية بالإضافة إلى منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة ، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على الجوف والقصيم والحدود الشمالية وحائل ، في حين تبقى السماء غائمة بشكل جزئي على بعض المناطق بالمملكة .