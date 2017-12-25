” الزعاق ” :موجة باردة تبدأ الليلة بالشرقية والوسطى
أكد الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك اليوم الإثنين ، أن الليلة ستهب موجة باردة على المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية بالمملكة .
وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” من الليلة سيبدأ تأثير الموجة الباردة على المناطق الوسطى وأجزاء من الشرقية بعدما زحفت من المناطق الشمالية وقمة الموجة يومي الأربعاء والخميس ” .
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 3 ساعات
اليوم حر موووو طبيعي وربي لبسنا صيفي خلاص خلص الشتا هههههههههههههه 😅