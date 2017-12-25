بالفيديو.. أبا الخيل: استحق 10.217 رب أسرة الدعم من حساب مواطن

عادل الحربي(صدى):

قال ” خالد أبا الخيل ” المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن10.217 رب أسرة من حاملي بطاقة التنقل استحق الدعم من حساب المواطن بعضهم تعثر الإيداع لأسباب بنكية.

وأكد أبا الخيل خلال مداخلته الهاتفية في برنامج معالي المواطن: أن تعثر الإيداع لأسباب بنكية، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل على حلها.