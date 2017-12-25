بالصور.. المشاركون في كأس الملك سلمان للشطرنج يلتقطون صورًا تذكارية

نواف السالم(صدى):

قام عدد من المشاركين في بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، مساء اليوم الإثنين، بأخذ عدد من الصور التذكارية عقب افتتاح تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بطولة الشطرنج في مركز ابسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.

وتحظي هذه البطولة العالمية، باهتمام وبمتابعة كبيرة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، حيث خصصت شبكة قنوات الـCNN تغطية يومية خاصة ببطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، بالإضافة إلى توافد عدد من مراسلي وسائل الإعلام من عدة دول لتغطية هذا الحدث الرياضي الكبير.