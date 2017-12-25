اللجنة المركزية الروسية تصوت لصالح منع أليكسي نافالني من الترشح للرئاسة

موسكو(صدى):

انتهت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية اليوم الإثنين من التصويت على قرار منع الزعيم المعارض أليكسي نافالني من خوض السباق الرئاسي المقبل في 2018 ، مشيرة إلى أنه غير مؤهل للمنصب بسبب حصوله على إدانة جنائية سابقة رد ” نافالني ” عليها بأنها مفبركة وغير صحيحة .

وأوضحت اللجنة أن هذه الإدانة الجنائية التي يحاول ” نافالني ” إثبات أنها ذات دواعي سياسية تحول دون ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل أمام الرئيس الحالي فلاديمير بوتين .

وكشفت نتيجة اللجنة المركزية للانتخابات عن تصويت حوالي 12 من أعضاء اللجنة من أصل 13 عضو لصالح منع أليكسي نافالني من الترشح، فيما امتنع العضو المتبقي عن التصويت لاحتمالية وجود تضارب مصالح بين الطرفين .