بالصور.. آل الشيخ يشهد افتتاح بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج

طلال الغامدي(صدى):

شهد تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، افتتاح بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج في مركز ابسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.

ويشارك في منافسات هذه البطولة التي تقام لأول مرة بالمملكة 240 لاعباً يمثلون 70 دولة، حيث ستبدأ المنافسات مساء غد الثلاثاء وتختتم يوم السبت المقبل.

وتعد هذه البطولة العالمية من ثمار مذكرة التعاون المشترك التي أبرمها مؤخراً رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج كيرسان ايليومجينوف في العاصمة البريطانية لندن.