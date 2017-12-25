بالصور.. أمير منطقة القصيم يشهد تمرينات قتالية بالأسلحة في بريدة

سالم المطيري(صدى):

شهد أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، تدريبات قتالية حية لرجال الدوريات الأمنية في بريدة، وذلك خلال زيارة تفقدية لمقر إدارة الدوريات الأمنية.

واطلع سموه على سير العمل، والتدريبات والمهارات التي يحتاجها العمل الميداني من الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق، فضلاً عن المحافظة على مسرح الجريمة، بالتعاون مع جهات المختصة.

وأشاد أمير منطقة القصيم، بدور رجال الأمن في تطبيق الأنظمة بحزم.