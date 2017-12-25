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الأمريكيون يقدمون هدايا في أعياد الميلاد بـ 16 مليار دولار

الأمريكيون يقدمون هدايا في أعياد الميلاد بـ 16 مليار دولار
واشنطن(صدى):

توصلت دراسة حديثة أجريت على 2000 شخص أمريكي ، إلى أن الشخص العادي يتلقى هدية واحدة على الأقل غير مرغوبة خلال موسم أعياد الميلاد ، حيث وصلت تكلفة هذه الهدايا إجماليًا إلى 16 مليار دولار ، فيما تصل تكلفة الواحدة منها إلى 49 دولار تقريبًا .

وأجرى الباحثون خلال الدراسة استطلاعًا للرأي ، والذي أفاد بدوره أن حوالي 7% من الناس يقدمون هدايا سيئة للأشخاص بشكل متعمد ، وفقًا لنتيجة الاستطلاع الذي أكد فيه الأشخاص أن أصدقاءهم يقدمون أسوأ الهدايا .

وكشف الباحثون أن 46% من الهدايا السيئة المقدمة تتمثل في الملابس والإكسسوارات ، يليها الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والعطور ، فيما أوضحوا أن الموسيقى هي أكثر الهدايا الآمنة التي تحظى بقبول اجتماعي .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 4 ساعات

الهديه مهما رخص ثمنها الا انهاتدل على كرم المهدي ونبل اخلاقه

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