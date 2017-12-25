الأمريكيون يقدمون هدايا في أعياد الميلاد بـ 16 مليار دولار
توصلت دراسة حديثة أجريت على 2000 شخص أمريكي ، إلى أن الشخص العادي يتلقى هدية واحدة على الأقل غير مرغوبة خلال موسم أعياد الميلاد ، حيث وصلت تكلفة هذه الهدايا إجماليًا إلى 16 مليار دولار ، فيما تصل تكلفة الواحدة منها إلى 49 دولار تقريبًا .
وأجرى الباحثون خلال الدراسة استطلاعًا للرأي ، والذي أفاد بدوره أن حوالي 7% من الناس يقدمون هدايا سيئة للأشخاص بشكل متعمد ، وفقًا لنتيجة الاستطلاع الذي أكد فيه الأشخاص أن أصدقاءهم يقدمون أسوأ الهدايا .
وكشف الباحثون أن 46% من الهدايا السيئة المقدمة تتمثل في الملابس والإكسسوارات ، يليها الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والعطور ، فيما أوضحوا أن الموسيقى هي أكثر الهدايا الآمنة التي تحظى بقبول اجتماعي .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 4 ساعات
الهديه مهما رخص ثمنها الا انهاتدل على كرم المهدي ونبل اخلاقه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40595 ] نشر منذ 3 ساعات
اوكيه ,, اوكيه ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 3 ساعات
ياحليلي ولا عيد حد افتكرني 💔😢