قوات الأمن تضبط أسلحة وملايين الدولارات بالسودان

الخرطوم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية صوراً تظهر كمية الأسلحة والعملات الأجنبية التي تمكنت الشرطة السودانية من ضبطها في منطقة الفادنية في السودان.

وأكدت قوات الأمن على تمكنها من ضبط عدد 372 قطعة كلاشنكوف صناعة روسية وعدد 264 قطعة مسدس عيار 9 ملي وكمية من الذخائرة إضافة لسبائك من الذهب الخام.

وقالت القوات إن المتهمين المضبوطين حتي الآن بلغ عددهم 83 شخصاً فتحت في مواجهتم بلاغات جنائية بنيابة أمن الدولة تحت المواد حيازة أسلحة وذخائر دون تصاريح إضافة لإمتلاك عملات أجنبية مخالفة لقانون البنك المركزي وحيازة الذهب الخام دون تصاديق من وزارة المعادن.