” المغنم ” .. أسرع هداف في تاريخ بطولات كأس الخليج

نواف السالم(صدى):

تزامنًا مع مباراة الأسبوع الثاني من خليجي 23 بين المنتخب الوطني السعودي و المنتخب الإماراتي ، تستعيد ” صدى ” ذكريات المنافسة التي خاضها الفريقين في مباراة دورة الخليج لعام 1972 .

وخلال المباراة ، نجح لاعب الأخضر في هذا الوقت وهو محمد المغنم الملقب بـ ” الصاروخ ” من تسجيل أسرع هدف في تاريخ دورات الخليج في شباك مرمى الأبيض بعد مرور 17 ثانية فقط من بداية المباراة ، حيث لم يتمكن لاعب حتى الآن من تحطيم هذا الرقم القياسي .

وكانت بطولة كأس الخليج في هذا الوقت قد أقيمت في المملكة باستاد الملز في الرياض .