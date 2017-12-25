بالصور.. الأمير مشعل يستقبل الرحالة ناصر آل جار الله قبيل انطلاق رحلته

سالم المطيري(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الإثنين، الرحالة ناصر بن محمد آل جارالله، قبيل انطلاق رحلته مشياً على الأقدام لعدد من مناطق المملكة والممتدة لـ 35 يوماً .

واستمع سموه لشرح مفصل من الرحالة ناصر بن محمد جارالله آل جارالله، مؤكداً لسموه بأن الرحلة ستنطلق فجر غداً الثلاثاء مشياً على الأقدام مروراً بعدد من مناطق المملكة وستستمر مدة 35 يوماً تحت شعار رؤية الوطن 2030، وشعار برنامج ” لاتترك أثر ” الذي تقدمه هيئة السياحة للمجتمع ويقوم على تطبيق عدد من المبادئ التي تسهم في زيادة الاستمتاع بالسياحة البيئية وتنميتها.

وأوضح أن الرحلة ستنطلق من منطقة القصيم وتشمل جولة على عدد من مناطق المملكة بطول إجمالي قدره 1315 كلم جميعها سيتم قطعها مشياً على الأقدام، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين ولأبناء المنطقة في كافة المحافل والمبادرات .

وجاء ذلك بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم المشيقح.