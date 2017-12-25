بالصور.. ” أمن الطرق ” يشدد الرقابة علي لوحات المركبات
نظم الأمن العام اليوم، حملة تستهدف المتحايلين على ” كاميرات ساهر ” ، ضمن الخطة الميدانية لضبط المخالفات التي تعرّض السلامة المرورية للخطر.
وقامت قوات أمن الطرق، بفحص المركبات ولوحاتها على الطرق السريعة، ومخالفة وتطبيق النظام على من يثبت ارتكابه أي مخالفة، بتطبيق النظام في حق من يقوم بالتحايل على برنامج الضبط الإلكتروني عن طريق طمس أو إخفاء معالم لوحة المركبة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24495 ] نشر منذ 7 دقائق
طمس اللوحات أو اللوحات التالفه
غرامه وحجز15يوم
والمخالفه محجوبه
طيب والي يمشون بلوحات أجنبيه
هذيلن ليش ماتكلمونهم
لوحات أماراتية وكويتية والمركبة وصاحبها سعودي
ويجونك طايرين مقلعين
وساهر يكشح فيهم ولا همهم🤔