بالصور.. ” أمن الطرق ” يشدد الرقابة علي لوحات المركبات

نايف السالم(صدى):

نظم الأمن العام اليوم، حملة تستهدف المتحايلين على ” كاميرات ساهر ” ، ضمن الخطة الميدانية لضبط المخالفات التي تعرّض السلامة المرورية للخطر.

وقامت قوات أمن الطرق، بفحص المركبات ولوحاتها على الطرق السريعة، ومخالفة وتطبيق النظام على من يثبت ارتكابه أي مخالفة، بتطبيق النظام في حق من يقوم بالتحايل على برنامج الضبط الإلكتروني عن طريق طمس أو إخفاء معالم لوحة المركبة.