” البيئة ” تصدر الإيجاز اليومي لمتابعة حالات إصابة بإنفلونز الطيور H5N8

سعيد العجل(صدى):

– بحمد الله لم تسجل حتى الآن أي إصابات خارج منطقة الرياض

– بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم ٦١٤ عينة منذ بداية الاندلاع، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات الفحص والتقصي في محيط المناطق المصابة.

– تواصل الفرق الميدانية عمليات المسح والتقصي وأخذ العينات لجميع أسواق وتجمعات الطيور، ومشروعات الدواجن، في جميع أنحاء المملكة.

تم تسجيل إصابة واحدة في في حوش بمزرعة ريفية في محافظة الخرج.

– تم تغطية ١٢ موقع في محافظة المزاحمية، والتخلص الآمن من ٢٤٠٠ طير حول موقع الإصابة التي تم اكتشافها سابقا.

– تسجيل إصابة واحدة جديدة في مدينة الرياض.

– تم التخلص الآمن من ٣٩٦٤ طائر في ٣ مواقع مجاورة لبؤرة الإصابة في مدينة الرياض وتحديدا في أسواق العزيزية للطيور.

– بلغ عدد البلاغات التي وصلت لغرفة الطوارئ ١٩ بلاغاً لهذا اليوم تمت مباشرتها بالكامل وأخذ عينات من الطيور المفحوصة.