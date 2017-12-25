مجلس الوزراء الكويتي: نقف مع المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها

خالد الظفيري(صدى):

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين ، عن وقوف الكويت مع المملكة وتأيد ودعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال مجلس الوزراء الكويتي ، إنه يدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًا على الرياض الأسبوع الماضي.

وأضاف : الاعتداء الآثم على المملكة يؤكد تجاهل الحوثي الاستجابة إلى الجهود الدولية ومساعي إنهاء النزاع في اليمن.