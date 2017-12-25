مجلس الوزراء الكويتي: نقف مع المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين ، عن وقوف الكويت مع المملكة وتأيد ودعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال مجلس الوزراء الكويتي ، إنه يدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًا على الرياض الأسبوع الماضي.
وأضاف : الاعتداء الآثم على المملكة يؤكد تجاهل الحوثي الاستجابة إلى الجهود الدولية ومساعي إنهاء النزاع في اليمن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24495 ] نشر منذ 1 دقيقة
الكويت لها وقفه مع المملكة العربية السعودية
ماننساها
وأمس قامت بأحالة مغردين أساؤا للمملكة
للتحقيق معهم
وأحنا هنا الحوثيين والمرجفين والحاقدين على المملكة يقدحون فينا بتعليقات وكلام
تمس سمعة الوطن والمواطن
حتى شعب الخليج ماسلم منهم
وتاركينهم على كيفهم
وين الوطنية الي تدعون
الصحيفة صارت مرتع ووكر للمندسين والمرجفين
ساكتين ليه🤔