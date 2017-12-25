بر الشرقية توزع 400 بطانية لأهالي العديد

خالد الضبيبي(صدى):

وزعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية يوم أمس، 400 بطانية على أهالي محافظة العديد ضمن حملتها التي تنفذها الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية ” وقاء ” الشتاء الدافئ بعنوان ” لنقيهم برد الشتاء ” .

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان، إن الجمعية تلقت 400 بطانية كمساهمة مجتمعية من شركة أرامكو السعودية من باب الشراكة والمسؤولية المجتمعية بينهما لتوزيعها على الأسر المحتاجة حيث سلم مساعد الأمين العام ومدير إدارة الفروع يوسف المقرن ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي فيصل المسند البطانيات لمسؤول محافظة العديد ناصر القحطاني لبدء توزيعها على أهالي العديد وناقشا معه سبل التعاون المستقبلية بين بر الشرقية ومحافظة العديد .

وأضاف، أن الجمعية وزعت خلال العام الماضي ضمن برنامج الشتاء الدافئ 1618 بطانية على 792 أسرة بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية منوها أن البطانيات التي تم توزيعها تمثل جزء من المرحلة الأولى لحملة شتاء هذا العام في حين ستتبعها حملات أخرى تشمل المزيد من المساعدات التي تحتاجها الأسر في فصل الشتاء.