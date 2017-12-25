بدء التسجيل في مسابقة عرض الإبل لأفضل طبع

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عن فتح باب التسجيل في مسابقة عرض الإبل لأفضل طبع، ويستمر التسجيل حتى 20 / 4 / 1439هـ الموافق 7 / 1 / 2018 م.

وقال المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي، إن التسجيل يكون بالاتصال على الرقم (0558304362)، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 50000 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 30000 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث على 20000 ألف ريال، مشيراً إلى أن إدارة المهرجان وضعت لجنة لتحكيم مسابقة طبع الإبل تتكون من 3 محكمين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن لجنة التحكيم ستقوم بعد نهاية التسجيل مباشرة في يومي 21 _22 / 4 / 1439هـ بفرز 10 منقيات ” أفضل طبع ” للعرض في موقع المهرجان يوم الجمعة 25 / 4 / 1439هـ،