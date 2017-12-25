التعادل السلبي ينهي مباراة الأخضر والإمارات في خليجي 23

نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة المنتخب الوطني السعودي مع المنتخب الإماراتي اليوم الإثنين ، بالتعادل السلبي دون أهداف ، خلال جولة الأسبوع الثاني من مباريات بطولة كأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين على استاد الملك جابر الأحمد الدولي بالكويت .

وكان الأخضر قد حقق هزيمته في الجولة الأولى على المنتخب الكويتي صاحب الأرض المضيفة، بهدفين مقابل هدف واحد فقط مما جعله في مقدمة ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط في رصيده.

ويستعد حاليًا لخوض الجولة الثالثة يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري مع المنتخب العماني.