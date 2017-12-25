مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع ألف سلة غذائية في بيحان وعسيلان اليمنية

فهمي محمد(صدى):

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد، بتوزيع الدفعة الأولى المكونة من ألف سلة غذائية عاجلة للأسر الأشد احتياجاً في مديرتي بيحان وعسيلان في شبوة.

وشارك الحضور محافظ شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي ووكيل أول محمد بن عديو ومدير عام مديرية عسيلان علي احمد الحجري وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

وأكد الحجري، أهمية هذه المساعدات الغذائية العاجلة لأهالي بيحان وعسيلان اللتان تعانيان أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة جراء الأزمة التي أشعلتها المليشيات الحوثية، مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية من خلال تقديم مساعدته الإنسانية والإغاثية لأبناء بيحان وعسيلان التي ستسهم في التخفيف من معاناة أهالي المديرتين.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في اليمن التي بلغت 166 مشروعاً شملت كافة المحافظات اليمنية بما فيها التي تقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية .