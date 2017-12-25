سر تسريب شائعات مقتل عبدالملك الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الإثنين، عن سر قيام بعض القيادات الحوثية تسريب شائعة مقتل زعيمهم عبدالملك الحوثي، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأكدت المصادر، أن الأنباء التي تترد عن مقتل الحوثي في غارة للتحالف العربي، مجرد شائعة، أعدتها المطابخ الإعلامية التابعة لهم، لرغبتهم في تحقيق هدف استراتيجي من خلفها.

وأضافت المصادر، أن الهزائم المتلاحقة للمليشيا في أكثر من جبهة جعلت الروح المعنوية لمقاتلي الحوثي تنهار، وهو الأمر الذي دفع المطابخ الإعلامية للمليشيا لتسريب خبر مقتل عبدالملك الحوثي بهدف تداوله على أوسع نطاق وفي النهاية سيظهر الحوثي بخطاب جديد يعيد هذه الروح المعنوية لمقاتليه.