سر تسريب شائعات مقتل عبدالملك الحوثي
أفادت مصادر، اليوم الإثنين، عن سر قيام بعض القيادات الحوثية تسريب شائعة مقتل زعيمهم عبدالملك الحوثي، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأكدت المصادر، أن الأنباء التي تترد عن مقتل الحوثي في غارة للتحالف العربي، مجرد شائعة، أعدتها المطابخ الإعلامية التابعة لهم، لرغبتهم في تحقيق هدف استراتيجي من خلفها.
وأضافت المصادر، أن الهزائم المتلاحقة للمليشيا في أكثر من جبهة جعلت الروح المعنوية لمقاتلي الحوثي تنهار، وهو الأمر الذي دفع المطابخ الإعلامية للمليشيا لتسريب خبر مقتل عبدالملك الحوثي بهدف تداوله على أوسع نطاق وفي النهاية سيظهر الحوثي بخطاب جديد يعيد هذه الروح المعنوية لمقاتليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40595 ] نشر منذ 5 ساعات
خونه محتالين ,,
Zezu[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 4 ساعات
بإذن الله..نشوفه معصوب العينين..
تذكروني..يالربع
الواقع[ عدد التعليقات: 5573 ] نشر منذ 4 ساعات
اهم شيء اقتلوه شر قتلة حتى يعلم المجوس أن أرض العرب والمسلمين أقوى منهم الف مرة
jamalco[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 3 ساعات
بحول الله مضى مضى إلى غير رجعه عبداللات المجوسي الرافضي اللعين سقوط( نهم ) اليوم والبيضا بيد الشرعيه مفتاح سقوط صنعاء بحول الله ويجتثوا كلك الحوثيين في كلا الحالتين ماضي قاضي على عبداللات الحوثي المجوسي وبحول الله مايشفشق نور الصبح إلا قد قضي الأمر وأصبح صح العلم قولو آمين آمين