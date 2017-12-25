بالصور..فريق طبي مصري يُخرج جنينين من بطن طفل

القاهرة(صدى):

أعلن مستشفى أبو الريش الجامعي في مصر، اليوم الإثنين، أن فريقًا طبيًا برئاسة الدكتور جمال التاجي، رئيس أقسام جراحة الأطفال، نجح في استخراج الجنينين من بطن الطفل مصطفى محمود، والذي يبلغ من العمرعامين فقط.

وقال الفريق الطبي، إن الجنينين كانا على هيئة ورم خلف المعدة، ملتصق بالبنكرياس، حيث تم إجراء الجراحة بنجاح، وحاليًا الطفل يتماثل للشفاء.

وأضاف الفريق، أن الجراحة كانت فى غاية الدقة؛ لأنّ التوأم الطفيلي كان ملتصقًا بالبنكرياس، وكان من السهل إصابته وتدميره جراء العملية، غير أن الفريق نجح في استخراج الجنينين، اللذين يزنان حوالي 2 كيلو جرام.