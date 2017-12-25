دار الرعاية الاجتماعية بمكة تنظم رحلة إلي شاليهات المرجان بجدة

نايف السالم(صدى):

نظمت دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة رحلة ترفيهية الي شاليهات المرجان بجدة لمدة ثلاثة ايام من الخميس إلى السبت الموافق ٣-٥ / ٤/ ١٤٣٩ هـ.

تخللت الرحلة تناول وجبات الطعام في الهواء الطلق وفي أجواء جميلة وبعض البرامج الثقافية والترفيهية.

تهدف الرحلة إلى إدخال الفرح والسرور والسعادة في قلوب المسنات.

يذكر أنه في يوم الجمعة تم استضافة دار التربية الاجتماعية بجدة بحضور مشرفة الدار أستاذة / أمل يلي ومشرفة الانشطة عبير باحشوان والمرقبة لطيفة بخش.

وفي نهاية الزيارة تم توزيع الهدايا علي المسنات.