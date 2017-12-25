” أمانة الطائف ” تستعيد مزرعة أنشأها معتد على أرض حكومية

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تمكنت أمانة الطائف بالتنسيق مع لجنة التعديات وقوات أمنية ، من تجريف مزرعة أنشأها أحد المعتدين على أرض حكومية مخصصة لمخطط المنح بوادي جليل اليوم الإثنين، حيث تبلغ مساحة الأرض حوالي 60 ألف متر مربع .

وشنت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالأمانة حملتها باتخاذ إجراءات نظامية بحق المعتدي المخالف، حيث جرت أعمال الإزالة على الفور بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بهدف الحيلولة دون توسع هذه الأعمال المنافية للقانون .

وكانت أمانة الطائف قد استعادت مساحات شاسعة من الأراضي المعتدى عليها وأعادتها للحكومة، كما اتخذت إجراءات مشددة بحق المواطنين المخالفين ، وتستمر حملاتها اليومية للقضاء على التعديات.