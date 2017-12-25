تحويل محطة قطار إلى مأوى للمشردين في لندن

لندن(صدى):

قام متطوعون، بتحويل واحدة من أكثر محطات القطارات ازدحامًا في العاصمة البريطانية ” لندن ” ” Euston ” إلى مأوى للمشردين في عطلة ” الكريسماس ” ، حيث يمكن للأشخاص الذين لا يجدون مسكنا الاحتماء والدفء داخل هذه المحطة.

وقال المتطوعون إن الاختيار وقع على ” إيوستن ” لأن الكريسماس هو اليوم الوحيد في العام الذي لا تنظم فيه رحلات قطارات من المحطة التي تُعد خامس أكثر محطات المملكة المتحدة ازدحاما.

ويذكر إنه تم إعداد وجبات للمشردين طوال اليوم بالإضافة إلى شطائر فور وصولهم مع بعض الهدايا، ويشارك سكان محليون وأطفال مدارس في هذا الأمر.