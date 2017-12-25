” أودي ” تستدعي 1.27 مليون سيارة بسبب مشكلة كهربائية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت أودي، اليوم الإثنين، عن استدعاء 1.27 مليون سيارة حول العالم بسبب مشكلة كهربائية قد ينتج عنها حريق، وذلك يأتي بعد حدوث مشكلة مماثلة بموديلات مرسيدس وبي إم دبليو.

وقالت أودي إن السيارات المستدعاة لا تزال قابلة للقيادة، ولكن مالكي السيارات عليهم التوقف فوراً إذا ما اشتموا رائحة شيء يحترق.

ويذكر أن هناك 1.27 مليون سيارة أصدرت أودي حملة استدعائها من حول العالم وتتضمن A4 وA5 وA5 كابورليه وكذلك موديلات Q5 التي تم بناؤها خلال الفترة بين أبريل 2011 وحتى مايو 2015 وهي تتضمن 875,000 سيارة بأوروبا و250,000 بأمريكا الشمالية وكذلك 47,000 بآسيا.