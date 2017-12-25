شاختار يرفض رحيل باتريك للهلال

ماجد محمد(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الإثنين، أن البرازيلي آلان باتريك لاعب نادي شاختار الأوكراني، لن يكون ضمن خيارات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ بعد أسبوع واحد من الآن، وذلك بسبب رفض إدارة ناديه تفعيل البند الخاص بأفضلية الشراء نهاية الموسم.

وكان الهلال تقدم بعرض للنادي الأوكراني يعرض فيه ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء، وهو ما رفضته إدارة النادي الأوكراني.

ويعمل الهلال على التفاوض مع صانع ألعاب ليكون بديلًا عن البرازيلي إدواردو الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي.