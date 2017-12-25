  • الإثنين 25

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. خلاف عائلي يؤخر دفن طفلة لأكثر من شهر بجازان والنشطاء يتدخلون

خلاف عائلي يؤخر دفن طفلة لأكثر من شهر بجازان والنشطاء يتدخلون

خلاف عائلي يؤخر دفن طفلة لأكثر من شهر بجازان والنشطاء يتدخلون
تركي السالم(صدى):

على الرغم من وفاة طفلتهم منذ أكثر من شهر ، إلا أن أسرتها لم تدفنها حتى الآن بسبب نشوب خلاف عائلي بين رجل وزوجته أدى لانشغالهما وعنادهما فيما يتعلق بدفن الطفلة المسكينة .

وفي التفاصيل ، امتنعت عائلة عن دفن طفلتها بمنطقة جازان بسبب خلافات عائلية ، حيث تم إيداع جثتها في إحدى ثلاجات الموتى بالمنطقة .

وعلى جانب آخر ، تضامن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع جثة الطفلة ، حيث أطلقوا هاشتاق جديد عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، وأطلقوا عليه اسم ” صغيرتي متى ستدفنين ؟ ، موجهين طلبهم للجهات المعنية بسرعة التدخل وإنهاء الأزمة لدفن الطفلة المتوفاه .

 


الوسوم:, , , , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *