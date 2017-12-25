خلاف عائلي يؤخر دفن طفلة لأكثر من شهر بجازان والنشطاء يتدخلون

تركي السالم(صدى):

على الرغم من وفاة طفلتهم منذ أكثر من شهر ، إلا أن أسرتها لم تدفنها حتى الآن بسبب نشوب خلاف عائلي بين رجل وزوجته أدى لانشغالهما وعنادهما فيما يتعلق بدفن الطفلة المسكينة .

وفي التفاصيل ، امتنعت عائلة عن دفن طفلتها بمنطقة جازان بسبب خلافات عائلية ، حيث تم إيداع جثتها في إحدى ثلاجات الموتى بالمنطقة .

وعلى جانب آخر ، تضامن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع جثة الطفلة ، حيث أطلقوا هاشتاق جديد عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، وأطلقوا عليه اسم ” صغيرتي متى ستدفنين ؟ ، موجهين طلبهم للجهات المعنية بسرعة التدخل وإنهاء الأزمة لدفن الطفلة المتوفاه .