4 إشارات تنذر إصابتك بالأمراض.. احذريها

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة ، أنه هناك العديد من الأعراض أو الأوجاع أو الإضطربات التي قد تصاب بها نساء، إلا أنّهنّ لا يأخذنها على محمل الجدّ، في حين أنّ الجسم يرسل هذه الإشارة للتحذير من بعض الأمراض أو المشاكل الصحية، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر وعدم تجاهل هذه العلامات :

اضطرابات النوم

تحدث عندما يكون هناك نقص في الماغنيزيوم، لذا يجب تناول الحبوب الكاملة، الخضار، البقوليات، التين المجفّف، التمر، المكسرات، اللّوز والشوكولا السوداء. وتحدث اضطربات النوم عندما يكون هناك نقص في البوتاسيوم، لذا أكثري من البطاطا الحلوة، الفول، الأفوكادو، الكرفس، الخضار الورقية، الموز. ويمكن أن ترتبط هذه المشكلة الصحية أيضاً عندما يكون هناك نقص في الكالسيوم تحدث اضطربات النوم المزمنة، لذا أضيفي دقيق الشوفان إلى غدائك، السردين، وبذور السمسم إلى أطباقك الخاصة.

الرغبة الشديدة في تناول الحلو

عندما تشعرين بالرغبة الملحة في تناول الحلو، قد يكون هناك نقص في الغلوكوز ويرسل الجهاز العصبي هذه الإشارة لإعادة شحن طاقته، لذا اعتمدي الأطعمة الغنية بالغلوكوز مثل الخبز، المعكرونة، الحبوب، الأرز، الفواكه، والخضار.

جفاف البشرة

يحدث جفاف البشرة بسبب تبخّر الماء في الجسم فتقلّ نسبة الدهون التي تساهم في تليين الجلد، وترجع أسباب هذا الجفاف إلى التغيّرات المناخية الباردة والجافة، التعرّض المفرط لأشعة الشمس بدون حماية، عدم شرب الكميات الكافية من الماء في اليوم، لعلاج هذه المشكل قومي بتناول الأطعمة التي تحنوي على فيتامين E، والغنية بالزيوت النباتية، المكسرات، الأسماك مثل السردين، وسمك السلمون.

نزيف اللثة

أحياناً تلاحظين نزيف اللّثة خلال عملية تنظيف الأسنان، تهمل معظم النساء هذه الإشارة وتعتبرها أمراً طبيعياً في حين قد يكون هذا النزيف بسبب، نقص فيتامين C وهو ضروري لتضميد الجروح والقروح، كما أنّه يساهم في إنتاج الكولاجين، الضروري لتكوين العظام والأنسجة الضامة للجلد. لذا إذا كنتِ تعانين من نزيف اللّثة، تناولي الكثير من الخضار والفواكه الطازجة مثل الفريز، الحمضيات، الفلفل الخام، السبانخ، والملفوف الأحمر.