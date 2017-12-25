خلال يومين في جازان.. إجراء 6 عمليات قلب مفتوح و18 قسطرة

تركي السالم(صدى):

تمكنت صحة جازان، من إجراء 6 عمليات قلب مفتوح، وعدد 18 عملية قسطرة قلبية خلال أول يومين من زيارة فريقًا طبيًا متخصصًا في جراحة قلب الأطفال، من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم بقيادة الدكتور عبدالرحمن المسند استشاري القلب ومدير المركز.

ويتكون الفريق الطبي من 33 متخصصًا من استشاريي جراحة قلب الأطفال واستشاريي العناية المركزة بالإضافة للطاقم التمريضي والفني.

وتهدف الصحة من خلال هذه المبادرة إلى توطين خدمات جراحة قلب الأطفال وافتتاح قسم جراحة القلب للأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، فضلاً عن التخفيف من عناء نقل وتحويل الحالات للمدن الطبية الرئيسية، وكذلك تقديم العلاج اللازم للحالات التي تحتاج لإجراء العمليات الجراحية التخصصية الدقيقة في القلب.