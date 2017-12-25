للمرة الأولى في المملكة .. سيدة حامل تجري عملية لاضطراب القلب

حمود العنزي(صدى):

أجرى الفريق الطبي بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود اليوم الإثنين عملية لعلاج اضطراب شديد في نبض القلب لسيدة حامل ، حيث أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مستشفيات المملكة هذه الحالة .

ومن جانبه ، أكد رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية الدكتور طارق الحقباني ، أن هذه الحالة كان سببها وجود مجموعة من الخلايا غير الطبيعية ، مما تسبب في تسارع شديد ومتكرر لنبض القلب ، وهو ما قد يشكل خطرًا على الجنين ويؤثر على صحة الأم .

وأشار ” الحقباني ” إلى أن الحل لهذه الحالة يتمثل إما في إعطاء الأدوية إلا أنها قد تسبب ضرر على صحة الجنين ، أو في أن تتحمل المريضة حالتها حتى تلد ، حيث أن التدخل الجراحي خلال الحمل يمكن أن يؤذي الجنين والأم .

وأوضح الدكتور أن العملية على الرغم من خطورتها إلا أنها أجريت بنجاح ، من خلال أساليب متقدمة دون استخدام للأشعة ، وهو ما يجنب المريضة والجنين الأخطار .