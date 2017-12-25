للمرة الأولى في المملكة .. سيدة حامل تجري عملية لاضطراب القلب
أجرى الفريق الطبي بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود اليوم الإثنين عملية لعلاج اضطراب شديد في نبض القلب لسيدة حامل ، حيث أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مستشفيات المملكة هذه الحالة .
ومن جانبه ، أكد رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية الدكتور طارق الحقباني ، أن هذه الحالة كان سببها وجود مجموعة من الخلايا غير الطبيعية ، مما تسبب في تسارع شديد ومتكرر لنبض القلب ، وهو ما قد يشكل خطرًا على الجنين ويؤثر على صحة الأم .
وأشار ” الحقباني ” إلى أن الحل لهذه الحالة يتمثل إما في إعطاء الأدوية إلا أنها قد تسبب ضرر على صحة الجنين ، أو في أن تتحمل المريضة حالتها حتى تلد ، حيث أن التدخل الجراحي خلال الحمل يمكن أن يؤذي الجنين والأم .
وأوضح الدكتور أن العملية على الرغم من خطورتها إلا أنها أجريت بنجاح ، من خلال أساليب متقدمة دون استخدام للأشعة ، وهو ما يجنب المريضة والجنين الأخطار .
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